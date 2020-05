ANOLIS AMBIANE XP RECESSED / XP PENDANT

Ce luminaire conviendra pour la rénovation d’installations traditionnelles en PAR 56 ou pour des configurations actuelles. Le Pendant s’intègre aux installations sans plafond technique. Trois câbles réglables permettent de définir position et orientation. RVBB, il délivre plus de 6 000 lm et permet un mélange de couleurs précis. Disponible en 20, 30, 45 ou 60°, l’ajout du système de gradation L3 (Low Light Linearity) permet des fondus au noir très doux, même au milieu de sources traditionnelles. Sans émissions UV ou IR, et avec un IRC supérieur à 90 sur les blancs, il est contrôlable via DMX ou Dali et compatible RDM. Il se destine aux théâtres, salles de concert, auditoriums, halls d’hôtels ou musées.■