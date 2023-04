Anolis au Palais des Congrès de Paris

Le Palais des Congrès de Paris, situé Place de la Porte Maillot, se verra bientôt équipé de 400 luminaires Ambiane de la marque Anolis Lighting (entité architecturale de Robe Lighting) pour l’éclairage de salle de son emblématique Grand Amphithéâtre.

Un projet d’envergure réalisé par le gestionnaire des lieux, VIPARIS, avec Sylvain Bigot de l’agence Lyum en tant que concepteur lumière, la société Eiffage Energie Systèmes en tant qu’installateur et Lumières Utiles en tant que responsable du contrôle de l’éclairage. Les luminaires Anolis, conçus et fabriqués en Europe, seront fournis par la société SPX Lighting, elle-même spécialisée dans les solutions d’éclairage architectural et partenaire de la marque Anolis.