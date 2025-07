Plus de 200 luminaires à LED Anolis Calumma S et XS et Eminere Remote 1, 2, 3 et 4 ont été spécifiés pour une installation d’éclairage architectural au palais des ducs et des états de Bourgogne à Dijon. La réalisation du projet est le fruit d’un savant équilibre entre notamment les concepteurs d’éclairage Johan Sustrac et Saffran Popille de Distylight, et Pierre Roussel des architectes Godart + Roussel Architectes. L’installation a été réalisée par le spécialiste de l’ingénierie électrique Demongeot, qui a confié la gestion du projet à Thomas Marques-Faria, et les programmateurs d’éclairage étaient Tom Marchandiau et Anthony Sauvet d’APS & CO.