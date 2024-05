Version étanche du ProMotion, le iProMotion est doté d’une roue de gobos virtuelle, de changements de couleurs en RVB ou CMJ, ainsi que d’une roue d’effets graphiques proposant une variété d’animations et de kaléidoscope. Il assure la projection d’images et de vidéos personnalisées à partir de la mémoire interne du projecteur ou via un port HDMI. Deux capots optionnels dissimulent l’écran et les connecteurs, rendant ainsi ce projecteur discret et adapté au marché de la vente au détail et des installations permanentes. Cette version permet une orientation verticale ou horizontale pour la projection, selon vos besoins.