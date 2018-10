Antelope audio Discrete 4 / Edge

L’interface Discrete 4 propose quatre entrées analogiques équipées de préamplis à composants discrets conçus par Igor Levin et non de « puces » toutes prêtes comme celles de la plupart des interfaces audio. Cette dernière solution permet bien sûr d’obtenir de forts bons résultats pour un prix contenu, mais le patron d’Antelope voulait se différencier alors qu’il s’engageait dans la modélisation numérique de microphones et, c’est annoncé, de préamplis micros ! Partir de la meilleure base électronique possible est un choix de bon sens si l’on ambitionne de simuler ensuite par voie logicielle le caractère de matériels analogiques légendaires.

DISCRÈTEMENT BIEN ÉQUIPÉ

Un schéma original basé sur six transistors se trouve au cœur du Discrete 4… comme de son grand frère à huit entrées Discrete 8. Les deux entrées en face avant ont trois sensibilités : micro, instrument et ligne, tandis que les deux à l’arrière sont uniquement micro et ligne. Sur la droite de la face avant on trouve les quatre (oui, quatre !) sorties casques à réglages de volume indépendants. Une brève pression sur le plus bas des trois petits boutons au centre permet de passer d’un réglage de sortie casque à l’autre, le volume étant réglé par le gros bouton rotatif central. Une pression sur ce dernier coupe l’écoute de la même façon qu’elle le fait pour la sortie monitor arrière reliée aux enceintes. La valeur du volume d’écoute s’inscrit pendant quelques secondes sur le petit écran LCD couleur à chaque ajustement.