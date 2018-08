ANTELOPE AUDIO

Les Discrete 8 et 4 sont des interfaces Thunderbolt/USB comptant respectivement quatorze/vingt-six canaux d’entrée (dont quatre/huit micro/ligne avec deux entrées commutables instrument, un port ADAT et un port S/PDIF) et vingt/trente-deux sorties, quatre/deux sorties casque. Elles intègrent toutes deux un puissant FPGA, sur lequel peuvent tourner en temps réel toutes les simulations élaborées par la marque : amplis de guitare, effets divers, micros, préamplis, périphériques… utilisables également via le plug-in pour DAW AFX2. Les interfaces s’achètent seules ou en bundles (deux disponibles) comprenant un certain nombre de modélisations. Allant plus loin dans la démarche, Antelope propose aussi l’Edge Strip, un ensemble micro + interface conçu pour remplacer, à lui seul, plusieurs micros et préamplis/égaliseurs/compresseurs. Le microphone Edge, optimisé comme base de modélisation, possède deux capsules de grand diamètre, dont les signaux sont envoyés aux préamplis de haute qualité de l’interface – dans laquelle un FPGA fait tourner les différentes modélisations de microphones (quatre) et de périphériques (trois préamplis, un égaliseur, deux compresseurs) élaborées par les ingénieurs de la marque. Des douzaines d’autres modélisations sont disponibles en option. Il existe aussi un micro de petit diamètre, le Verge. ■