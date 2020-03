APERTA PREND DE LA HAUTEUR

Les « étoiles de l’athlétisme » ont récemment assuré un spectacle à l’AccorHotels Arena pour l’édition 2020 du Meeting de Paris Indoor. Au programme, six épreuves, dont le saut à la perche et le triple saut calibrés sous les faisceaux des Aperta pour allier show et performances de haut vol. Pour mettre la salle en mouvement et animer les espaces sportifs, Prodjekt, le prestataire technique de l’événement, a mobilisé 24 Aperta de Starway. Egalement cette année, une scène de musique live était mise en valeur par huit Stormlite HD de Starway, installés en contre et utilisés aussi bien en effet strobe qu’en colorimétrie. ■