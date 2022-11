Apex CloudPower en V1.2.1

Apex ajoute de nombreuses fonctionnalités à ses amplificateurs d’installation CloudPower avec la mise à jour V1.2.1 et celle du logiciel de contrôle à distance IntelliCloud. La V1.2.1 permet de télécharger des préréglages globaux de l’appareil pour la sauvegarde et la configuration rapide de plusieurs amplificateurs. Le logiciel normalise le gain du canal d’amplification et du canal ponté sur les quatre modèles de la série, du CP354 4 x 350 W au CP3004 4 x 3 000 W. La V1.2.1 s’appuie sur la série de fonctionnalités, dont une matrice à dix entrées sur chaque canal, un générateur de signal intégré et la compatibilité au protocole UDP pour une intégration avec les systèmes de contrôle tels que AMX et Crestron. ■