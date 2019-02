APG ÉLECTRISE LES NUITS DU CLUB 0760 PLUS

La discothèque 0760 Plus (Zhonshan, Chine) s’est équipée en APG via TR Audio. Le système a été installé dans la salle de 800 m2 du rezde-chaussée. Situé de part et d’autre de la scène principale à 3,3 m du sol, il assure la diffusion principale avec six enceintes UL210, quatre UL210D et quatre enceintes de basse UL115B réparties de chaque côté. Pour un retour avec plus d’impact sur les basses fréquences, neuf subs TB218S et 10 subs SB118 sont répartis sur la piste de dance. Quinze boites coaxiales DX15 couvrent l’ensemble du carré VIP réparti sur deux étages. Enfin, quatre processeurs DMS48, cinq amplificateurs SA20:2 et 10 SA30:2 alimentent l’ensemble du système son ■