APG ÉQUIPE LA MAISON DES OCÉANS DE PARIS

L’institut océanographique de Paris, appelé aussi la « Maison des océans et de la biodiversité », a vu son grand amphithéâtre équipé d’un système line array modulaire d’APG. L’institution, fondée en 1906, comprend plusieurs salles de conférences, une bibliothèque, des salles événementielles ainsi que le Musée océanographique de Monaco et le grand amphithéâtre, d’une capacité de 500 places. La société d’intégration audiovisuelle D6 Bell Light a opté pour un système principal Uniline Compact en « format conférence » basé sur quatre enceintes UC206N, dont la directivité contrôlée a permis d’atteindre le niveau d’intelligibilité souhaité malgré l’acoustique réverbérante et complexe du lieu. ■