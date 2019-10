APG SONORISE LA SALLE MULTIMODALE EMC2

A Saint-Grégoire, près de Rennes, la salle multimodale EMC2 nécessitait quatre configurations différentes pour un seul système de diffusion. Le scénographe Luc Perrier et l’intégrateur ISA (Ingénierie scénique audiovisuelle, groupe Sono West), ont sélectionné ensemble le line array Uniline Compact d’APG, qui convennait à toutes les configurations possibles de la salle (audience debout, assise, espace cloisonné, etc.). Seize UC206N, cinq UC206W, quatre UC115B, deux MC2C4 et quatre SB118 ont suffi à sonoriser cet espace d’une capacité de 300 à 1 200 places, debout ou assises, gradinées. Depuis le 30 août, date de son inauguration, l’EMC2 accueille nombre de pièces de théâtre, concerts et conférences d’entreprise. ■