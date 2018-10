APG SONORISE « LES NUITS DE SOLOGNE »

Ce grand spectacle pyrotechnique de la Région Centre-Val de Loire offre près de deux heures de feux d’artifice variés mêlant musique, éclairages et effets spéciaux, avec plus de six tonnes d’artifices. Depuis près de quinze ans, la société Audiocentre assure la sonorisation de ce spectacle en exploitant les différents systèmes APG. La société a adapté la diffusion sonore pour suivre les évolutions du spectacle, faisant appel à des électro-acousticiens expérimentés dans la sonorisation de plein air de grande envergure. S’agissant de couvrir un parterre de vingt-mille personnes, la société a mis au point une configuration XXL avec presque cent- cinquante enceintes APG tirées des systèmes Uniline, Uniline Compact, enceintes DX15 et subs TB218S. ■