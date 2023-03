APG SPOT 2.6

UTILISATION

APG préconise d’amplifier la SPOT 2.6 via un Powersoft de la gamme Canali, ou via les amplis propriétaires de la série DA. Des presets sont fournis pour ces deux plateformes, qui se commandent facilement directement au niveau hardware, ou grâce à leurs logiciels de contrôle respectifs : ArmoniaPlus et APG Live Manager.

Une plaque sous le dessous de l’enceinte, complémentarisée par des inserts sur le fond et le dessus, permet la fixation des accessoires ouvrant la SPOT 2.6 à tous ses cas d’usages potentiels : on peut la mettre sur un pied ou sur un tube de sub via une embase externe optionnelle ; la suspendre en horizontal ; la suspendre ou la mettre sur pied en vertical en modifiant les angulations de site et d’azimut grâce à un étrier plus complexe ; et enfin, il est possible de solidariser les enceintes en cluster (vertical ou horizontal) grâce à un accessoire qui les positionne de manière acoustiquement optimale. Ce dernier cas rend la SPOT également compatible pour des applications de type stade.