APG SUR LA PLACE DU CAP À TOULOUSE

Pour la 11e édition du lancement du Petit Tou, le city-guide toulousain, une série de concerts a eu lieu sur la grande place du Capitole de la ville, avec la participation d’artistes tels que Trois Cafés gourmands, Boulevard des airs, Aöme de The Voice Kids ou encore L’Or du commun. Pour faire vibrer les 10 000 personnes présentes dans le public, la société en charge des opérations techniques, Sc-Management, a opté pour une configuration en full APG Uniline Compact, avec douze UC206N, quatre UC206W, six UC115B, quatre UL118B, quatre TB218S et, pour les retours, six DX15, deux TB215S et deux SMX15. ■