Apogee Boom

Cette interface audio avec DSP intégré, et dotée de 2 x 2 USB-C pour macOS, iOS et Windows, est destinée aux projets de création musicale, en studio ou en déplacement. Elle permet d’enregistrer, écouter et mixer grâce à des préamplis micro et à une conversion numérique haut de gamme. Toutes les entrées acceptent un niveau maximum de +18 dBu. Les préamplis micro offrent un gain de 62 dB, ils permettent d’alimenter des microphones tels que le Shure SM7B. Grâce à la tranche de console Symphony ECS, il est possible de modifier les sources d’entrée avec un égaliseur trois bandes, une compression et une saturation qui ajoutent la chaleur et le grain des appareils analogiques. L’interface permet de produire du streaming en direct avec le mixeur intégré et le mode Loopback. ■