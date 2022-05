Apogee Control 2 arrive sur iOS

Apogee Control 2 pour iOS permet le contrôle de votre DUET 3 sur iPhone or iPad. Les paramètres accessibles via l’écran tactile transformeront votre appareil iOS en une station de travail mobile pour la création de contenu. Au menu, contrôle du gain du préampli, accès aux paramètres du plug-in Symphony ECS Channel Strip géré par le DSP de la Duet 3, visualisation des niveaux, contrôle du mixage, du niveau de la sortie casque et du système d’écoute, et routing des entrées et des sorties. Pour les appareils iOS équipés d’un port USB-C, la connexion se fait directement. Pour ceux équipés d’un port Lightening, un adaptateur Apple Camera Kit et un hub USB alimenté sont nécessaires. ■

