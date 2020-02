APOGÉE LUMINEUSE POUR HECHT

Le groupe pop-rock suisse, qui propose un show total avec musique, chant, danse, claquettes, surf sur le public, flamants roses gonflables et confettis, a accueilli 13 000 spectateurs à Zurich pour le dernier concert de sa tournée. Le designer lumière Robert Staub a choisi de marquer l’événement de 98 Megapointe et 60 Pointe Robe pour leurs effets traçants, associés à un écran semi-transparent à LEDs de 18 x 8 m complété par 84 réglettes de LEDs, l’ensemble étant destiné à focaliser l’attention du public sur l’espace scénique et les performances du groupe. Le concert a été filmé par 15 caméras afin d’être intégré dans la réalisation d’un documentaire sur le groupe. ■