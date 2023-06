Apogee : modules pour la Symphony I/O MkII

Apogee met à jour la gamme de modules qui intègrent le châssis de la Symphony I/O MkII et dévoile deux modules d’entrées/sorties. Le module Connect 8×8 MP qui offre huit entrées et huit sorties analogiques ainsi que huit préamplis et huit ES numériques et ADAT/AES. Celui-ci permet désormais d’embarquer jusqu’à seize préamplis dans un seul châssis Symphony I/O MkII. Le module 16×16 SE (Special Edition) qui propose seize entrées et seize sorties analogiques, conçu pour les besoins en mix immersif (Dolby Atmos) et qui utilise un tout nouveau design de conversion. Avec le 2×6 SE qui reste au catalogue, Apogee simplifie ainsi sa gamme, permettant de couvrir tous les besoins actuels.