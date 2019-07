APPEL À INITIATIVES BULLE D’R

Ce dispositif, lancé par l’association Freeform, a pour objectif d’encourager l’engagement culturel de la jeunesse en soutenant et accompagnant des organisateurs amateurs de rassemblements festifs en France âgés de moins de 25 ans. Conçu pour des raves, free parties ou festivals électro, le dispositif prévoit que la manifestation devra correspondre à un rassemblement déclaré de 500 à 3 000 personnes. But premier de Bulle d’R : porter des valeurs d’écoresponsabilité, réduire les risques et promouvoir la parité et le partage des connaissances dans le respect du cadre légal. Les projets sélectionnés bénéficieront d’un soutien financier de 3 500 €, et les organisateurs, de formations ainsi qu’un accompagnement adapté avant, pendant et après la fête. L’appel à initiatives est national et un seul projet par département et par an pourra être soutenu. ■

Pour candidater et pour plus d’infos : https://freeform.fr/labulledr