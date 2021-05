APPEL LANCÉ À EMMANUEL MACRON : #REBRANCHONSLACULTURE

Plus d’un an déjà que l’ensemble des lieux de culture sont fermés en France, alors qu’à l’extérieur de nos frontières, en Espagne, en Italie, et même en Grande-Bretagne, on constate des reprises ou des plans de réouverture. Un anniversaire qui a incité une vingtaine d’organismes, acteurs majeurs du monde culturel, à se mobiliser au travers d’une lettre ouverte en forme d’appel au secours destiné au chef de l’Etat publiée dans Le Parisien. « Rebranchons la culture » est le mot d’ordre de cette campagne, qui demande à ce qu’un calendrier et un cadre de réouverture des lieux culturels soient proposés dès maintenant. Et il y a urgence pour tout un secteur d’activité traumatisé par l’apposition de l’estampille « non essentiel » et dont les efforts pour mettre en œuvre des protocoles sanitaires irréprochables n’ont pas suffi à permettre la réouverture des salles de spectacle mi-décembre. Souhaitons qu’ils soient entendus cette fois-ci. ■