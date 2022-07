Application de contrôle sans fil de la console eMotion LV1

L’application MyFOH permet à tout technicien de contrôler, à partir d’un iPad ou d’une tablette Android, une bonne partie des fonctions de la console Waves audio eMotion LV1, créée par l’un des leaders mondiaux du développement de plug-ins audio pour le studio et le live. Les paramètres accessibles sont le niveau des faders, celui des départs, les mutes et solos, les groupes de mute, les panoramiques, les activations des inserts, le tap tempo et le changement de scène. La communication entre la tablette et la console se réalise via Wi-Fi. La commande à distance est pertinente pour le mixage façade comme pour les retours. ■