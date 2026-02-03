Des solutions très pro

Nous sommes désormais familiers des SPL mètres, accessoires trônant dans chaque régie de mixage et affichant les pressions acoustiques dans le but de respecter la législation protégeant l’intégrité auditive de chacun. Ces outils existent aussi en applications que chacun peut charger sur smartphone ou tablette.

Les sons résultent de la mise en vibration de particules de l’air autour de leur position d’équilibre. Ces particules transmettent la vibration aux molécules voisines qui subissent alors des variations de pression, créant ainsi une onde sonore.

Son intensité ou encore son volume est quantifié en W/m2, soit l’énergie traversant à chaque seconde une surface donnée perpendiculaire à la direction de l’onde sonore. Les capacités de perception de l’oreille humaine sont considérables. Le son audible le plus faible avoisine les 10-12 W/m2, le plus fort est proche de 1 W/m2, un rapport de 1012, soit 1 000 000 000 000, ce qui correspond pour plus de lisibilité à 1 000 milliards !

Pour traduire cette échelle gigantesque, et en vertu du fait que la sensation de perception du volume sonore par notre système auditif varie comme le logarithme de l’excitation (c’est la loi de Weber-Fechner),

il a été décidé d’utiliser les dB, pour décibels.

Ces dB sont une valeur logarithmique qui exprime le rapport entre une grandeur et une valeur de référence. C’est donc une valeur relative, sans unité, comme une échelle de mesure.

Les dB SPL

SPL est le sigle correspondant à l’expression anglophone Sound Pressure Level, niveau de pression acoustique en français.

Il s’agit d’une l’expression logarithmique de la pression effective d’une onde sonore par rapport à une valeur de référence. Celle couramment utilisée est de 20 μPa, considérée comme le seuil de l’audition humaine. On admet donc que cette limite inférieure d’audibilité définit le SPL de 0 dB.

Tous les sons mesurés sont donc des valeurs supérieures à cette référence de 0 dB SPL.

L’échelle des dB SPL commence donc à 0 dB. 25 dB SPL correspondent à un environnement domestique calme. Une conversation humaine déploie entre 50 et 60 dB SPL, une tondeuse 90 dB SPL, et le seuil de danger est franchi pour le système auditif. Les concerts flirtent souvent avec les 100 dB SPL tandis qu’un avion au décollage à 100 m peut être mesuré à 140 dB.

dB SPL et spectacle

La réglementation en termes de prévention des risques liés aux bruits amplifiés a été fixée par le législateur. Elle prend en compte la moyenne sur 15 min glissantes de la pression SPL. En tout point accessible au public, on ne doit pas dépasser les 102 dB(A) d’une part, et les 118 dB(C) d’autre part. (A) et (C) indiquent ici des pondérations permettant de se focaliser sur les signatures spectrales définies.

Pour les spectacles jeune public, jusqu’à six ans révolus, on ne doit pas dépasser 94 dB(A) et 104 dB(C).

Sonomètre dédié ou application smartphone ?

Seuls les sonomètres dédiés et calibrés régulièrement peuvent servir de référence à la mesure des niveaux de pression acoustique. Toutefois, nous allons voir qu’il est possible d’obtenir des résultats tout à fait honorables avec certaines application, surtout si on les associe à des capteurs externes et que l’on calibre les mesures.

Un dernier point, l’ensemble des études scientifiques réalisées sur le sujet montrent que les appareils iOS disposent d’une chaîne audio optimisée. Les développeurs ont majoritairement opté pour ce système et ne proposent qu’une seule application Android.

Retrouvez dans les pages à suivre les applications sélectionnées par la rédaction parmi l’offre pléthorique disponible.