Limites et précautions

Fidèles compagnons de travail des éclairagistes,les luxmètres sont des appareils dédiés à la mesure d’éclairement (valeur donnée en lux). On en trouve aussi sous forme d’applications pour tablettes et smartphones, souvent gratuites.

Luxmètre dédié ou application ?

Un luxmètre mesure l’éclairement en lux, c’est un flux de lumière par unité de surface. Pour les bancs d’essais, le labo SONO Mag utilise la fonction luxmètre d’un colorimètre spectromètre Sekonic C-800, qui coûte plus de 1 000 € et assure une précision de mesure meilleure que +/- 2 %. Avec les applications sur smartphone, inutile d’imaginer atteindre ce type d’objectif, mais le tarif n’est pas le même !

Angle d’incidence

Un luxmètre dédié dispose d’un diffuseur hémisphérique. Il assure une mesure cohérente à 180°, ce que l’on appelle la « correction en cosinus ». Avec un smartphone, la cohérence de mesure n’est obtenue qu’avec la source face au photodétecteur du téléphone. Tout angle impliquera un taux d’erreur important. Notez qu’il existe des dômes qui s’adaptent sur smartphones et permettent de retrouver le principe du diffuseur, le modèle accompagnant l’application LightRay présentée dans ce dossier par exemple. Comme tout diffuseur, il induit une perte importante de lumière parvenant au capteur, un calibrage sera indispensable pour la compenser.

Calibrage

Des études montrent que les écarts entre les mesures via un luxmètre et par les applications peuvent atteindre 20 %. Le calibrage est donc un aspect crucial de la cohérence de mesure. Certaines applications proposent ce calibrage en comparaison avec un luxmètre dédié. Cela rend les mesures plus cohérentes, et compense les dérives dues au vieillissement des capteurs.

Échelle de sensibilité

Le Sekonic C-800 utilisé dans le labo SONO Mag est capable de mesurer une étendue d’éclairement allant de 1 à 200 000 lux. Inutile d’espérer autant d’un smartphone. Si certains sont capables de mesurer des valeurs assez basses, la précision du résultat reste souvent aléatoire avant des éclairements d’une centaine de Lux. Les hautes lumières, quant à elles, satureront rapidement les capteurs des smartphones.

Sensibilité spectrale

Un luxmètre dispose de filtres pour délivrer une valeur d’éclairement cohérente quelle que soit la signature du spectre lumineux. Les smartphones ne sont pas aussi bien dotés. Les études menées montrent de grosses différences de résultats dès lors que le spectre propose des dominantes de couleurs. Ce n’est qu’avec de la lumière blanche que la mesure pourra être considérée comme fiable.

En bref

Une application de luxmètre ne pourra raisonnablement s’utiliser que dans une plage excluant les éclairements extrêmes. Les valeurs de lux données ne seront cohérentes qu’après un calibrage du capteur, et un diffuseur est indispensable pour absorber les angles de provenance de la lumière.