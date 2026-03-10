Chaque jour progresser

Nous avons le privilège d’exercer des métiers de passion, qui s’arc-boutent sur des notions fondamentales tout en connaissant une constante évolution technologique. Qu’elle se déroule par l’apprentissage sur le terrain ou via des démarches personnelles, la formation est l’une des clés de voûte de nos professions. Et il existe des applis et plateformes qui peuvent participer à cette démarche.

Que l’on ne se méprenne pas, les contenus en ligne que nous présentons ici ne se substituent ni aux formations initiales, ni aux formations continues, dont la plupart sont proposées par des organismes et des formateurs aux compétences et à l’expérience irremplaçables.

Pour autant, elles constituent des contenus aux approches souvent singulières et de ce fait très complémentaires à ce que chaque technicien connaît de son métier pour l’exercer au quotidien.

Des applications et des plateformes

Ce sujet de la formation n’a pas été simple à traiter. De multiples applications existent, mais rares sont celles qui sont pertinentes pour qui en attend une approche professionnelle. C’est-à-dire le besoin impérieux de pouvoir compter à 100 % sur la pertinence des contenus consultés.

L’analyse des quelques applications que nous avons trouvées nous a laissés sur notre faim. Nous n’en avons finalement retenue qu’une. En revanche, nous avons trouvé plusieurs contenus très intéressants et disponibles sous forme de plateformes Web, donc librement utilisables sur tout appareil mobile relié à Internet, téléphones et tablettes incluses.

En plus de l’application donc, nous avons sélectionné trois plateformes, toutes accessibles via une porte d’entrée gratuite. Elles proposent des contenus de formation divers mais tous d’une qualité remarquable et d’une pertinence garantie.

À noter que la plupart de ces contenus sont en anglais. En français, il n’existe en effet que très peu de choses. Souvent à vocation commerciale avant tout, ou très superficielles dans leur approche. Mais dans nos métiers, l’anglais n’est pas vraiment une langue étrangère ; il fait partie des outils d’acquisition de l’information et des compétences.

Partons donc à la découverte de l’application Live Sound Guide, puis des trois plateformes Learn Live Sound – Soundgym, Audiofusion SoundcheckPro et enfin Berklee Online.