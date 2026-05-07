Intégrateur, lighteux, DJ, Chacun son contrôleur lumière dans la poche

Interface utilisateur tactile, processeur puissant et capacité de transmission de données : téléphones et tablettes disposent de tous les attributs utiles aux dispositifs de contrôle lumière. Il est donc logique de retrouver une offre d’application dédiées, s’appuyant sur le protocole DMX, ou plus précisément ses variantes sans fils.

Un pupitre lumière restera toujours plus ergonomique et confortable qu’une application sur écran tactile, mais il existe de nombreuses situations simples ou spécifiques où la praticité, la compacité et le faible budget engagé inciteront à potentiellement préférer une solution de contrôle DMX sur smartphone ou tablette.

Une précaution avant tout. Alors que les contrôleurs DMX dédiés délivrent directement les données sur des sorties physiques, que ce soit dans des formats point à point ou via des protocoles bidirectionnels sur IP, smartphones et tablettes vont généralement diffuser les informations sous forme hertzienne, en Wi-Fi ou Bluetooth. Il sera donc nécessaire d’équiper les projecteurs à commander de récepteurs sans fils adaptés.

Chez Lumenradio, le MoonLite2 offre un émetteur-récepteur CRMX portable alimenté par batterie à brancher directement sur un port DMX pour doter vos appareils d’une capacité sans fil instantanée. Compatible RDM, il l’est aussi avec le W-DMX. Il dialogue en Bluetooth sur les fréquences de 2,402 à 2,480 GHz.

W-DMX et CRMX

Il existe plusieurs protocoles de transmission DMX sans fil.

Citons le W-DMX, que nous pouvons traduire par Wireless DMX, DMX sans fil donc, qui permet de remplacer ni plus ni moins qu’un câble DMX standard. Le transfert des données est unidirectionnel, depuis le contrôleur jusqu’au récepteur branché au luminaire.

Le CRMX, pour Cognitive Radio MultipleXer, Multiplexeur Radio Cognitif, présente l’avantage d’intégrer une communication bidirectionnelle. Le contrôleur donne ses consignes donc, et le luminaire peut lui retourner un certain nombre d’informations de feedback. Il présente aussi la particularité de s’adapter en continu à son environnement HF pour optimiser la fiabilité de la liaison.

Dans le commerce, les modèles d’interfaces W-DMX et CRMX sont très largement disponibles. On en trouve à tous les prix.