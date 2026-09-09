Les ingés-son du monde entier utilisent les mêmes outils de mixage. Et pourtant, seuls certains parviennent à produire des résultats remarquables. La différence tient à la capacité de chacun à écouter.

Aujourd’hui, diverses applications permettent de réellement progresser dans ses capacités auditives.

Tout professionnel de la musique ou du son doit disposer d’un système auditif efficace lui permettant de décomposer les éléments qui constituent le contenu sonore qui le concerne, en les connectant avec la façon dont nous entendons le son de manière physique, dans une approche psychoacoustique.

Si la formation auditive de la plupart des musiciens leur donne des compétences étendues telles que l’identification des intervalles, des principaux accords et des progressions d’accords, celle des ingés-son va plutôt se focaliser sur les fréquences en tant que telles, ainsi que leur capacité à influencer la perception du message audio.

L’idée de disposer de cette capacité auditive est de réduire au maximum les démarches que le technicien va avoir à réaliser pour agir sur les paramètres du son lors du mixage. Si l’ingé-son est capable, à l’oreille, de situer une zone de fréquences dont il doit pousser ou retenir le niveau pour arriver à un résultat souhaité, cela lui épargnera, à lui comme aux autres personnes qui travaillent avec lui, les artistes par exemple, de laborieux balayages de fréquence en vue d’une identification à tâtons.

Cela lui donnera aussi, sans doute, une aisance supplémentaire dans ses démarches de mix, en limitant la tentation de « faire comme d’habitude », à la façon des presets « magiques » que l’on trouve en librairie dans les plug-ins.

Quoi qu’il en soit, en musique comme en ingénierie du son, ces compétences auditives dites psychoacoustiques ne sont pas innées. Contrairement à certaines idées reçues, personne n’hérite d’une oreille absolue, cette faculté à identifier une hauteur sonore sans disposer d’une référence. Elle est le fruit d’un apprentissage long des fonctions cérébrales liées à l’audition, permettant à partir d’une référence précise et invariable telle que le diapason, de lier un battement sonore à une note ou une fréquence donnée.

Ce dossier vous présente des applications qui peuvent aider tout un chacun dans la démarche.