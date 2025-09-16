La législation sur l’apprentissage continue d’évoluer et ce n’est pas forcément une bonne nouvelle, que ce soit pour les alternants comme pour les entreprises : depuis le 1er juillet 2025, une participation plus importante est demandée aux employeurs afin de financer l’apprentissage, via le versement d’une participation obligatoire forfaitaire de 750 €. Ce forfait, qui fait suite à la minoration de la participation des opérateurs de compétences (OPCO) dans la prise en charge des contrats, est exigé pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er juillet 2025 et préparant à un diplôme ou un titre professionnel au moins égal à bac+3 (niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles). Ce sont les centres de formation des apprentis (CFA) qui seront chargées du recouvrement de cette participation.