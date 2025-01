Le Multiverter MVR-MKII d’Appsys est un convertisseur de formats audionumériques puissant et polyvalent. Équipé de nombreuses interfaces audio (ADAT, MADI, AES50, Dante/AES67), il offre un routage 64 x 64 canaux avec un contrôle à distance via serveur Web, Telnet ainsi que USB-C. Son amplificateur casque intégré et la conversion asynchrone de fréquence d’échantillonnage garantissent une flexibilité maximale pour les professionnels du son. Le Multiverter MVR-MKII d’Appsys est parfait pour l’interfaçage de studios, de régies mobiles, ou d’installations réseau multiformat avec une faible latence.