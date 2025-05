Sous la direction de Xavier Moguerou, Arbiter renforce son équipe pour soutenir son développement. François-Xavier Payre rejoint le groupe comme chargé d’affaires itinérant pour les régions Ouest, Paris-IDF et Normandie, afin de dynamiser le portefeuille clients et de prospecter. Thomas Paufert, technicien du son aguerri, intègre CSI Audiovisuel pour les secteurs Nord-Est et Sud-Est. Jean-Noël Bias complète l’équipe en tant qu’attaché commercial sédentaire, chargé du suivi client et du référencement de l’offre en ligne. Cette unité autonome se concentre sur le développement des marques Avid, DAS, Dynaudio, Ferrofish, Hollyland, RME, Tascam et Waves.