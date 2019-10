Décidé à consolider sa position dans l’industrie de la structure de scène (trusses et produits périphériques), Area Four Industries confirme le rachat de la firme Prolyte, laquelle maintiendra son identité intacte, mais entreprendra une profonde réorganisation managériale, et en production. De plus, Area four Industries s’engage à un investissement financier dans le développement de Prolyte. ■