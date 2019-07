ARIANE, LA PLATEFORME POUR VOYAGEURS PRUDENTS À L’ÉTRANGER

Si vous partez en voyage à l’étranger pour une durée au plus de six mois, la plateforme Ariane est pour vous. Il suffit de créer gratuitement votre compte utilisateur, puis de vous enregistrer avant chacun de vos voyages. Ceci vous signalera auprès des services des Affaires étrangères, notamment si votre pays de destination est en crise. Vos lieux de passage, numéro de portable et adresse électronique seront ainsi connus. Deux atouts : avant de partir, des recommandations de sécurité pourront vous être envoyées par courriel ou SMS ; une fois sur place, si la situation du pays de destination le requiert, vous pourrez être contacté et permettre aux autorités, le cas échéant, de prévenir la personne référente que vous aurez préalablement désignée. Attention : cette inscription ne crée aucune obligation d’intervention de la part du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Il vous est recommandé de vérifier, avant de partir, que vous êtes bien assuré et de consulter les fiches conseils aux voyageurs de votre pays de destination. Pour vos séjours de plus de six mois, inscrivez-vous en ligne sur le Registre des Français établis hors de France (inscription consulaire) ou auprès du consulat du pays de séjour. ■

Pour vous inscrire sur la plateforme Ariane :

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html