Robe présente l’Arianne 6, un projecteur wash RVBLime IP65 conçu pour une utilisation simplifiée et offrant une puissance environ deux fois supérieure au Spiider. Il est équipé de 19 LEDs RVBL de 55 W et délivre un flux lumineux de 18 000 lm, avec un IRC de 86. Le zoom couvre une plage de 3,8° à 60°, et la gestion des couleurs s’effectue en CMJ ou RVBL, avec une température de couleur réglable de 1 800 à 10 000 K. Les mouvements offrent 540° en Pan et 220° en Tilt. Compatible DMX-512, RDM, Art-Net, MA Net, MA Net2 et sACN, avec NFC et CRMX en option, ses dimensions sont de 460 × 424 × 241 mm, pour 17,8 kg
sur la balance.
Arianne 6 Robe Lighting
Robe présente l’Arianne 6, un projecteur wash RVBLime IP65 conçu pour une utilisation simplifiée et offrant une puissance environ deux fois supérieure au Spiider. Il est équipé de 19 LEDs RVBL de 55 W et délivre un flux lumineux de 18 000 lm, avec un IRC de 86. Le zoom couvre une plage de 3,8° à 60°, et la gestion des couleurs s’effectue en CMJ ou RVBL, avec une température de couleur réglable de 1 800 à 10 000 K. Les mouvements offrent 540° en Pan et 220° en Tilt. Compatible DMX-512, RDM, Art-Net, MA Net, MA Net2 et sACN, avec NFC et CRMX en option, ses dimensions sont de 460 × 424 × 241 mm, pour 17,8 kg
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