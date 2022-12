Armand Zagury nous a quittés le 21 novembre 2022. Zag, c’est comme cela que beaucoup l’appelaient.

Pour évoquer son parcours dans la profession de l’audio en France, il faut parler de ceux qu’il a connus, ceux qui l’ont connu et ce qu’il était.

Après une carrière dans le commerce du poisson et des crustacés, à 40 ans, à la demande d’André Toledano, il a rejoint en 1969 la société Cineco et a découvert un domaine dont il ne connaissait jusque-là que le plaisir qu’il prenait à écouter des disques 33, 45 ou 78 t/mn sur un électrophone stéréo (s’il vous plait !) Perpetuum Ebner.

André était l’audiophile (avant même que le mot audiophile ou le concept n’existe), le spécialiste audio.

Armand était le partenaire business qui trouvait son plaisir dans le développement des relations humaines avec les fournisseurs, partenaires, clients et employés…

Les quelques trente années d’activité dans le domaine ont permis à Armand d’être un homme à la charnière de deux mondes, de deux époques.

Il a connu les débuts de la haute-fidélité, vu et vécu ses évolutions, côtoyé les anciens et les nouveaux venus, les gardiens du temple et les perturbateurs – disrupteurs, pour utiliser un mot à la mode. Ce fut :

• les fabricants français de la première heure comme Charles Legorju, Henri Cotte, Georges Cabasse, puis Jean Artezoul, Jean-Marie Reynaud… ;

• les premiers importateurs : Jean Cotillon, Michel Danker, Françoise Sijean… puis les Christian Paillot, Jacky Setton,

Dominique Alas, Mathieu Rozanes, Gérard Gabison, Jean Paloque, Eynard Reisser, Georges Kendergi, Pierre Sebaoun, Gérard Garnier, Richard Garrido, Yves Lebail, Jean Paul Serror, Roland Scetbon, Benjamin Benhaïm… ;

• les premiers revendeurs : Merlin chez Hegel, Jean Cibot, Raphaël Nahum, Jean-Claude Mazard, Luc Mettler,

Jean-Marie Gaffarel, ceux qui ont surfé sur les « belles années », Michel Minvielle, Elie Karsenty, Michel Lazno, Serge Karat, Michel Guedj… et les audiophiles David Blecher, Jean-Marie Hubert, Olivier Guedj, Martial

Hernandez… ;

• les journalistes : Charles Olivers, Christian Dartevel, Rémi Lafaurie, Étienne Lemery, Jean-Marie Piel, Jean Hiraga, Patrick Vercher… ;

• les salons professionnels : hi-fi à Orsay, au Grand Palais, au palais de Congrès ; musique à la Bastille, au parc Floral, à la Villette, le SIEL au parc Floral, à la porte de Versailles… ;

• et bien sûr les fabricants étrangers S.N. Shure, David Hafler, Walter Goodman, Bud Fried, Gordon Gow, Arnie Nudell, Bob Carver… ;

• tous ceux-là et bien d’autres.

Les marques distribuées ont été parfois prestigieuses, parfois naissantes, leaders ou anecdotiques, mais toujours traitées avec respect et envie de les emmener plus loin, de les accompagner dans leur développement.

Il a vu ce marché de l’audio évoluer, se structurer, il a vu la spécialisation en hi-fi, pro et car-audio, et il a toujours su y trouver sa place.

Tous ceux qui l’ont croisé, qui ont été en affaires avec lui ont apprécié sa bienveillance, sa bonne humeur, son humour et ses anecdotes truculentes.

Il a toujours fait les choses sérieusement mais sans jamais se prendre au sérieux.

Ce sens de l’humain a également été son credo dans le management de ses employés avec qui il a gardé le contact bien longtemps après la fin de leur collaboration.

Armand est décédé à 93 ans, à son domicile, entouré de l’amour et de l’attention de ses enfants et petits-enfants. ■