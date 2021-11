Armonia (encore) Plus

La version 2.2 d’ArmoníaPlus de Powersoft fait l’objet une mise à jour permettant aux intégrateurs de partager des projets et de travailler en collaboration dans le cloud, avec la possibilité de surveiller l’état des amplificateurs Powersoft via le protocole SNMP. Citons également le pilotage jusqu’à quatre zones avec un seul amplificateur 324A/AD ou 604A/AD, le partage Dante mono-mix, la récupération du réseau WM Touch et l’avertissement en cas de dépassements de flux Dante disponible. ■