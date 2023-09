ArrayIntelligence d’Adamson est une plateforme logicielle qui permet de concevoir et de déployer un système à partir d’une seule interface. Lorsque la conception d’une arène ou d’un stade est nécessaire, les surfaces d’extrusion et de révolution multipoints permettent de définir plusieurs inclinaisons et surfaces surélevées.

Après avoir placé des enceintes virtuelles, différents aspects de leur comportement peuvent être simulés, y compris les SPL 2D et 3D. Les gain, mutes, delais, EQ et groupes sont contrôlés sur une page. Les modifications se font au niveau des boîtes, ou alors, des zones de contrôle sont utilisables pour améliorer les performances de plusieurs enceintes.