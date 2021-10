ARRÊTS DE TRAVAIL DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

Une réforme attendue, la possibilité pour les professionnels libéraux, à l’exception des avocats, en cas d’arrêt de travail, dans la limite de trois mois par arrêt et de quatre arrêts sur trois ans, de bénéficier d’indemnités journalières. Comme pour les salariés du privé, seuls trois jours de carence leur seront décomptés, contre 90 auparavant. Leur cotisation, établie en fonction de leurs revenus, sera comprise entre 50 et 370 € par an, pour une prestation pouvant aller de 22 à 169 € par jour. ■