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ARRI rejoint le groupe Riedel

15 Mai 2026 | News Divers

64 NEWS SONOMAG RIEDEL ARRI ACQUISITION

ARRI, fabricant allemand de caméras et d’éclairage pour le cinéma et le spectacle, a été acquis par Thomas Riedel. Cette opération rapproche ARRI du groupe Riedel afin de renforcer leurs complémentarités sur l’ensemble de la chaîne de production. Les deux entreprises resteront toutefois indépendantes, sans changement annoncé pour les projets en cours, les contrats ou les interlocuteurs. Pour les clients et partenaires, il n’y a pas d’impact immédiat ;
l’objectif est plutôt d’élargir à terme les solutions techniques disponibles.

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