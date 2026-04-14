ARRI, fabricant allemand de caméras et d’éclairage pour le cinéma et le spectacle, a été acquis par Thomas Riedel. Cette opération rapproche ARRI du groupe Riedel afin de renforcer leurs complémentarités sur l’ensemble de la chaîne de production.

Les deux entreprises resteront toutefois indépendantes, sans changement annoncé pour les projets en cours, les contrats ou les interlocuteurs.

Pour les clients et partenaires, il n’y a pas d’impact immédiat ; l’objectif est plutôt d’élargir à terme les solutions techniques disponibles.