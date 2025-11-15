Depuis sa jeunesse, Michael cultive une véritable passion pour l’événementiel. Plongé très tôt dans l’univers de la prestation et du mixage, il a fait du son et de la lumière bien plus qu’un métier : un véritable mode de vie. Après plusieurs années d’expérience chez AED, Michael a choisi de rejoindre l’aventure Best Audio & Lighting afin de représenter et promouvoir les marques Elation et Meyer Sound. Son secteur d’intervention s’étend sur tout le territoire situé en dessous de l’axe Bordeaux-Lyon.

N’hésitez pas à le contacter directement : michael@bestaudio-lighting.fr / +33(0) 6 40 75 45 96