Arrivée de Michael Bochet chez Best Audio & Lighting

15 Nov 2025 | News Divers

35 SONOMAG NEWS BEST AUDIO LIGHTINGMichael BOCHET

Depuis sa jeunesse, Michael cultive une véritable passion pour l’événementiel. Plongé très tôt dans l’univers de la prestation et du mixage, il a fait du son et de la lumière bien plus qu’un métier : un véritable mode de vie. Après plusieurs années d’expérience chez AED, Michael a choisi de rejoindre l’aventure Best Audio & Lighting afin de représenter et promouvoir les marques Elation et Meyer Sound. Son secteur d’intervention s’étend sur tout le territoire situé en dessous de l’axe Bordeaux-Lyon.

N’hésitez pas à le contacter directement : michael@bestaudio-lighting.fr / +33(0) 6 40 75 45 96

