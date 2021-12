Arthur Robert JULIAT au domaine d’O

Le concepteur lumière Mathieu Cabanes a découvert les nouvelles possibilités offertes par Arthur, la poursuite à LED 800W de Robert Juliat sur Les Folies Broadway, un spectacle symphonique présenté au Domaine D’O à Montpellier. « J’ai comparé l’Arthur à une poursuite HMI, raconte-t-il, et j’ai été vraiment surpris par ce petit bijou de technologie. Arthur ne remplace pas forcément toutes les poursuites HMI, mais il les complète en proposant un grand nombre de fonctions qui ajoutent des possibilités à notre palette. La précision et la finesse de cette poursuite, combinées à un bon opérateur de poursuite, donnent des résultats puissants et de haute qualité. » ■