Asap est un ensemble de huit plug-ins audio développés par l’Ircam, destiné aux traitements sonores précis et aux expérimentations musicales. Le logiciel permet de modifier l’amplitude, les résonances, la voix, vocaliser des instruments, ajuster les hauteurs ou effectuer des montages audio. La version 2 inclut une installation simplifiée, une stabilité accrue, des aperçus en temps réel et une interface optimisée dans Pitches Brew, la génération automatique de marqueurs pour la parole dans Stretch Life, l’export audio complet pour les plug-ins ARA autonomes, ainsi que des performances améliorées sous macOS et Linux.