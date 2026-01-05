ASD a livré une scène complète au groupe Novelty et à sa filiale OnStage. Réalisé en moins de trois mois, le projet a été conduit en collaboration avec le bureau d’études techniques Cedia Industrie, partenaire d’ASD depuis plus de 25 ans. La conception respecte l’arrêté du 25 juillet 2022 relatif aux structures provisoires et démontables.

La scène offre une hauteur libre sous grill de 11,6 m et un plancher de 19 x 12 m, soit une surface de 228 m². Elle comprend huit tours de levage ASD TL500 et un grill voûté en acier capable de supporter jusqu’à 13 t sur la structure centrale et 1 t par extension de façade.

Le plancher, modulable, permet l’ajout de régies latérales couvertes et différentes configurations de faces bâchées. L’ensemble repose sur une maille de type ULMA, une structure modulaire en acier servant de base au plancher et aux tours, conçue pour faciliter le montage, le transport et assurer les points d’ancrage de sécurité.