ASSAISONNEZ VOTRE DiGiCo

Outre les mises à jours logicielles des SD10 et SD12, permettant une vraie évolution des capacités de traitement des consoles, on pouvait découvrir un algorithme de traitement, baptisé « Mustard ». Destiné au processeur Quantum 7, Mustard peut aussi être utilisé avec les processeurs standard SD pour les enrichir en pré-ampli, filtres, EQ et traitements de dynamique – afin d’exploiter l’émulation de pré-amplis à lampes ou de compresseurs à VCA ou optiques, par exemple. Un outil pour élargir la palette des saveurs de votre mix, tout comme le Spice Rack, à insérer où bon vous semble dans la chaîne de traitement. Il comprend un compresseur à six bandes, dont deux flottantes, pour un contrôle poussé de l’enveloppe sonore. ■