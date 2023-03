Asservissement des caméras PTZ de Lumens

Nureva annonce que Lumens utilise désormais les données de localisation du son fournies par les systèmes d’audioconférence HDL300 et Dual HDL300 pour permettre l’asservissement de la caméra via ses caméras PTZ. Grâce à un API local de localisation du son de Nureva, disponible via le Nureva Developer Toolkit, et via le logiciel Lumens CamConnect, l’intégration permet aux données de localisation du son des systèmes audioconférence Nureva de diriger la caméra vers la position des personnes qui prennent la parole dans la pièce. L’emplacement de la caméra peut être indépendant du système audio Nureva, de sorte que chaque solution peut être installée de façon optimale.