Le 27 mars 2025, le Centre national de la musique organise la troisième édition des Assises de l’égalité et de l’inclusion à La Vapeur, à Dijon. Ce rendez-vous permettra de faire un bilan sur les avancées de la feuille de route du CNM, trois ans après sa mise en place. Spécialistes et personnalités échangeront sur les freins et solutions concernant l’égalité femmes-hommes, les violences sexistes et sexuelles, ainsi que la prévention des discriminations. Des ateliers pratiques permettront de réfléchir à des solutions concrètes pour une filière musicale plus égalitaire et inclusive. Les inscriptions ouvriront prochainement. www.cnm.fr