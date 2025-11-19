Audio-Technica, fabricant japonais de matériel audio professionnel depuis 1962 et présent en Europe depuis 1978, poursuit son développement en France. Dans ce cadre, nous recherchons un(e) Assistant(e) Administration des Ventes pour renforcer notre équipe basée à Levallois-Perret

Votre mission :

Au cœur de notre organisation commerciale, vous jouerez un rôle clé dans le bon déroulement des opérations de l’administration des ventes et du service clients. Vous serez un véritable pivot entre nos clients français, notre équipe commerciale et nos partenaires européens, garantissant un service fluide, réactif et de qualité.

Vos responsabilités :

Gestion des devis et des commandes : saisie et suivi des commandes et devis clients en France

: saisie et suivi des commandes et devis clients en France Relation client : communication régulière avec les clients pour assurer un service fluide et réactif.

: communication régulière avec les clients pour assurer un service fluide et réactif. Traitement des litiges et des retours : gestion des réclamations et application des politiques de retour de l’entreprise.

: gestion des réclamations et application des politiques de retour de l’entreprise. Suivi administratif des réparations : Informer régulièrement les clients concernant l’état d’avancement des réparations.

: Informer régulièrement les clients concernant l’état d’avancement des réparations. Support aux grands comptes et à l’export : selon les besoins et les priorités

Profil recherché :

Formation : Bac +2 minimum.

Bac +2 minimum. Expérience : au moins 3 ans d’expérience sur un poste similaire, avec une interaction régulière avec des clients français.

: au moins 3 ans d’expérience sur un poste similaire, avec une interaction régulière avec des clients français. Compétences : Curieux (se), proactif(ve) et organisé (e), vous savez gérer les priorités avec rigueur et autonomie.

: Curieux (se), proactif(ve) et organisé (e), vous savez gérer les priorités avec rigueur et autonomie. Vous avez un excellent relationnel et aimez travailler en équipe.

À l’aise avec les outils informatiques et les ERP (une formation est prévue).

Langues : maîtrise de l’anglais impérative pour échanger avec nos équipes européennes.

maîtrise de l’anglais impérative pour échanger avec nos équipes européennes. Une connaissance du secteur de l’audio est un plus, mais n’est pas obligatoire.

Conditions du poste :

Type de contrat : CDI – Temps plein (39h/semaine)

Lieu : Levallois-Perret

Si ce poste vous correspond, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à epirot@audio-technica.fr en précisant la référence ADV112025 dans l’objet de votre mail.

« Rejoignez notre équipe et devenez un acteur clé de notre organisation »