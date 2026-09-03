Présentation de l’entreprise

CSI AUDIOVISUEL est une entreprise française spécialisée dans la conception, l’intégration et le déploiement de solutions audiovisuelles innovantes. Distributeur de marques de référence dans l’audiovisuel professionnel, nous sommes également fabricant à travers notre marque d’éclairage Starway.

Nous accompagnons les entreprises, les collectivités et les professionnels de l’événementiel dans la réalisation de projets sur mesure, en conjuguant performance technique, créativité, fiabilité et qualité de service.

Dans le cadre du développement de notre activité et afin de renforcer notre visibilité, nous recherchons un(e) Assistant(e) Communication et Marketing en alternance pour rejoindre notre équipe et contribuer au rayonnement de nos marques.

Vos missions

Sous la responsabilité de la Directrice Marketing & Communication et en collaboration avec l’équipe marketing, vous participez au déploiement de la stratégie de communication et de marketing digital de l’entreprise.

1. Animation des supports digitaux

Animer les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Instagram…)

Participer à la définition et à l’évolution de la ligne éditoriale

Rédiger et planifier les publications via HubSpot

Participer à l’animation de la communauté et au suivi des interactions

2. Création de contenus

Produire des contenus photo et vidéo pour les différents supports de communication

Rédiger des contenus web : articles de blog, études de cas, actualités, pages web…

Veiller au respect de l’identité visuelle et de la charte graphique

3. Contribution aux actions marketing

Participer à la mise en œuvre des campagnes de communication et de marketing digital (emailing, newsletters, SEA…)

Contribuer au suivi et à l’analyse des performances des campagnes et des réseaux sociaux

Suivre les indicateurs clés (trafic, engagement, conversions) et proposer des pistes d’amélioration

4. Gestion et mise à jour des données PIM

Mettre à jour et enrichir les données produits dans le PIM (descriptions, caractéristiques, visuels, documents…)

5. Salons et événements

Assister l’équipe dans la préparation et l’organisation des salons et événements professionnels

Participer au suivi logistique et administratif : réservation de stands, inscriptions, prestations et échéances

Profil recherché

Formation Bac +2 à Bac +3 en communication, marketing digital ou équivalent

Rythme souhaité : 3 semaines en entreprise / 1 semaine en formation

Une première expérience (stage, alternance ou projet étudiant) est appréciée

Poste basé à Montévrain (77)

Prise de poste : Rentrée 2026

Compétences

Excellentes qualités rédactionnelles

Bonne maîtrise des réseaux sociaux et de leurs codes

Maîtrise de Canva ; la connaissance de la suite Adobe est un plus

Connaissance des fondamentaux du marketing digital (SEO, SEA, emailing, analytics)

Appétence pour les outils d’intelligence artificielle

La connaissance de HubSpot constitue un véritable atout

Bon niveau d’anglais apprécié

Qualités

Créatif(ve), curieux(se) et force de proposition

Organisé(e) et rigoureux(se)

Aisance relationnelle et goût du terrain

Autonome tout en appréciant le travail en équipe

Envie d’apprendre et de contribuer à des projets variés

Pourquoi nous rejoindre ?

Une alternance riche et polyvalente mêlant communication, marketing digital et création de contenus

Des missions concrètes avec une réelle montée en compétences et un accompagnement au quotidien

L’opportunité de travailler sur des projets audiovisuels innovants et de développer vos compétences sur des outils reconnus (HubSpot, Adobe, Canva, IA…)

Une équipe à taille humaine, dynamique et bienveillante, où les idées sont encouragées et valorisées

Pour postuler, envoyez votre candidature à l’adresse info@csi-audiovisuel.com