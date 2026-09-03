Présentation de l’entreprise
CSI AUDIOVISUEL est une entreprise française spécialisée dans la conception, l’intégration et le déploiement de solutions audiovisuelles innovantes. Distributeur de marques de référence dans l’audiovisuel professionnel, nous sommes également fabricant à travers notre marque d’éclairage Starway.
Nous accompagnons les entreprises, les collectivités et les professionnels de l’événementiel dans la réalisation de projets sur mesure, en conjuguant performance technique, créativité, fiabilité et qualité de service.
Dans le cadre du développement de notre activité et afin de renforcer notre visibilité, nous recherchons un(e) Assistant(e) Communication et Marketing en alternance pour rejoindre notre équipe et contribuer au rayonnement de nos marques.
Vos missions
Sous la responsabilité de la Directrice Marketing & Communication et en collaboration avec l’équipe marketing, vous participez au déploiement de la stratégie de communication et de marketing digital de l’entreprise.
1. Animation des supports digitaux
- Animer les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Instagram…)
- Participer à la définition et à l’évolution de la ligne éditoriale
- Rédiger et planifier les publications via HubSpot
- Participer à l’animation de la communauté et au suivi des interactions
2. Création de contenus
- Produire des contenus photo et vidéo pour les différents supports de communication
- Rédiger des contenus web : articles de blog, études de cas, actualités, pages web…
- Veiller au respect de l’identité visuelle et de la charte graphique
3. Contribution aux actions marketing
- Participer à la mise en œuvre des campagnes de communication et de marketing digital (emailing, newsletters, SEA…)
- Contribuer au suivi et à l’analyse des performances des campagnes et des réseaux sociaux
- Suivre les indicateurs clés (trafic, engagement, conversions) et proposer des pistes d’amélioration
4. Gestion et mise à jour des données PIM
- Mettre à jour et enrichir les données produits dans le PIM (descriptions, caractéristiques, visuels, documents…)
5. Salons et événements
- Assister l’équipe dans la préparation et l’organisation des salons et événements professionnels
- Participer au suivi logistique et administratif : réservation de stands, inscriptions, prestations et échéances
Profil recherché
- Formation Bac +2 à Bac +3 en communication, marketing digital ou équivalent
- Rythme souhaité : 3 semaines en entreprise / 1 semaine en formation
- Une première expérience (stage, alternance ou projet étudiant) est appréciée
- Poste basé à Montévrain (77)
- Prise de poste : Rentrée 2026
Compétences
- Excellentes qualités rédactionnelles
- Bonne maîtrise des réseaux sociaux et de leurs codes
- Maîtrise de Canva ; la connaissance de la suite Adobe est un plus
- Connaissance des fondamentaux du marketing digital (SEO, SEA, emailing, analytics)
- Appétence pour les outils d’intelligence artificielle
- La connaissance de HubSpot constitue un véritable atout
- Bon niveau d’anglais apprécié
Qualités
- Créatif(ve), curieux(se) et force de proposition
- Organisé(e) et rigoureux(se)
- Aisance relationnelle et goût du terrain
- Autonome tout en appréciant le travail en équipe
- Envie d’apprendre et de contribuer à des projets variés
Pourquoi nous rejoindre ?
- Une alternance riche et polyvalente mêlant communication, marketing digital et création de contenus
- Des missions concrètes avec une réelle montée en compétences et un accompagnement au quotidien
- L’opportunité de travailler sur des projets audiovisuels innovants et de développer vos compétences sur des outils reconnus (HubSpot, Adobe, Canva, IA…)
- Une équipe à taille humaine, dynamique et bienveillante, où les idées sont encouragées et valorisées
Pour postuler, envoyez votre candidature à l’adresse info@csi-audiovisuel.com