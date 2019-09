ASSOCIATIONS : CONDITIONS DU REFUS DE RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION D’UN MEMBRE

Bien que le refus, prononcé par son président, du renouvellement de l’adhésion et de la licence de tir d’un membre d’une association sportive semblait justifié « en raison d’un non-respect du règlement intérieur et de pratiques dangereuses », la Cour de cassation a annulé cette décision dans un arrêt du 15 mai 2019, (Chambre civile 1, n° 18-18167). Elle a estimé que, en matière disciplinaire, ce type de disposition ne peut être pris que si les statuts l’autorisent et en prévoient la forme. ■