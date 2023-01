Associations, où trouver les informations dont vous avez besoin ?

Depuis le 18 juillet 2022, la nouvelle version du site Service-Public.fr propose un espace spécifique pour les associations. Dirigeants et/ou salariés d’associations, cet espace est pensé pour vous. Des menus thématiques sont proposés dès la page d’accueil et un menu déroulant « Fiches pratiques par thèmes » donne accès à l’ensemble des thématiques traitées, dont le thème « Associations ».

Ce sont ainsi toutes les informations indispensables à la vie d’une association qui sont proposées : création ou modification, fonctionnement, financement et fiscalité, associations spécifiques et fondations. Sont également proposés à partir de la page d’accueil un ensemble de démarches et outils classés par type : démarches en lignes, formulaires, simulateurs, modèles de lettres, outils de recherche. ■