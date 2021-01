ASSURANCES PERTE D’EXPLOITATION : SALE TEMPS POUR LES ASSUREURS

Initié lors du premier confinement, le bras de fer se poursuit entre les entrepreneurs contraints à des fermetures administratives de leurs établissements et les compagnies d’assurance, qui refusent d’indemniser leurs pertes d’exploitation. C’est devant les tribunaux de commerce et judicaires que les entrepreneurs tentent de faire valoir leurs droits, dans les cas assez nombreux où les compagnies prétendent que les pertes liées aux fermetures administratives ne font pas partie des garanties prévues aux contrats. Les contentieux sont nombreux, et des condamnations de compagnies d’assurance commencent à être prononcées. Les entrepreneurs n’ont rien à perdre : avec ce second confinement, qui fait suite au couvre-feu, également responsable de pertes d’activité, les choses ne vont pas s’arranger pour les assureurs. ■